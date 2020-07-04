Гендиректор ФФККР отреагировал на информацию об отмене соревнований фигуристов в 2020 году

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию СМИ об отмене запланированных на 2020 год международных соревнований по фигурному катанию.
Гендиректор ФФККР отреагировал на информацию об отмене соревнований фигуристов в 2020 году
  • РИА Новости

«Это не соответствует действительности. Во-первых, совет ISU состоится только в понедельник, и там будет рассмотрена возможность проведения юниорских этапов Гран-при, остальные старты там даже не будут обсуждаться. Мы надеемся на проведение международных соревнований и готовимся к ним в полном объёме», — приводит слова Когана ТАСС.

Ранее появилась информация, что международные турниры по фигурному катанию не состоятся в 2020 году.

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