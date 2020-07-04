Гендиректор ФФККР отреагировал на информацию об отмене соревнований фигуристов в 2020 году
- РИА Новости
«Это не соответствует действительности. Во-первых, совет ISU состоится только в понедельник, и там будет рассмотрена возможность проведения юниорских этапов Гран-при, остальные старты там даже не будут обсуждаться. Мы надеемся на проведение международных соревнований и готовимся к ним в полном объёме», — приводит слова Когана ТАСС.
Ранее появилась информация, что международные турниры по фигурному катанию не состоятся в 2020 году.