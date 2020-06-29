Медведева заявила о намерении стать тренером после завершения карьеры

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева рассказала о желании стать тренером в будущем.
Медведева заявила о намерении стать тренером после завершения карьеры
  • РИА Новости

«Сейчас я на правах старшего даю советы двум юниорам в Торонто. Это очень весело. Наверное, этим будет тяжело заниматься на протяжении всей оставшейся жизни, но после окончания карьеры я стану тренером. Мне этого хочется», — приводит слова Медведевой smart-flash.jp.

В настоящее время 20-летняя фигуристка живёт и работает в Канаде под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

Ранее Тутберидзе, Медведева и Косторная вошли в число претендентов на ISU Skating Awards.

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