Медведева заявила о намерении стать тренером после завершения карьеры
- РИА Новости
«Сейчас я на правах старшего даю советы двум юниорам в Торонто. Это очень весело. Наверное, этим будет тяжело заниматься на протяжении всей оставшейся жизни, но после окончания карьеры я стану тренером. Мне этого хочется», — приводит слова Медведевой smart-flash.jp.
В настоящее время 20-летняя фигуристка живёт и работает в Канаде под руководством местного специалиста Брайана Орсера.
Ранее Тутберидзе, Медведева и Косторная вошли в число претендентов на ISU Skating Awards.