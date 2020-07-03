Медведева будет тренироваться под контролем Буяновой до открытия границ

Фигуристка Евгения Медведева до открытия границ будет заниматься под руководством Елены Буяновой.

Тренировки будут проходить на катке ЦСКА. Канадский наставник Медведевой Брайан Орсер воссоединится со своей подопечной после возобновления Россией международных полётов, сообщает ТАСС. По словам Буяновой, вопрос перехода спортсменки в её группу на постоянной основе не обсуждается. Ранее Медведева сдала тесты на коронавирус, все они показали отрицательный результат.

Ранее Орсер заявил, что после открытия границ Медведева вернётся в Канаду.