Медведева будет тренироваться под контролем Буяновой до открытия границ

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Фигуристка Евгения Медведева до открытия границ будет заниматься под руководством Елены Буяновой.
Медведева будет тренироваться под контролем Буяновой до открытия границ
  • Reuters

Тренировки будут проходить на катке ЦСКА. Канадский наставник Медведевой Брайан Орсер воссоединится со своей подопечной после возобновления Россией международных полётов, сообщает ТАСС. По словам Буяновой, вопрос перехода спортсменки в её группу на постоянной основе не обсуждается. Ранее Медведева сдала тесты на коронавирус, все они показали отрицательный результат.

Ранее Орсер заявил, что после открытия границ Медведева вернётся в Канаду.

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