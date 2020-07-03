Медведева будет тренироваться под контролем Буяновой до открытия границ
- Reuters
Тренировки будут проходить на катке ЦСКА. Канадский наставник Медведевой Брайан Орсер воссоединится со своей подопечной после возобновления Россией международных полётов, сообщает ТАСС. По словам Буяновой, вопрос перехода спортсменки в её группу на постоянной основе не обсуждается. Ранее Медведева сдала тесты на коронавирус, все они показали отрицательный результат.
Ранее Орсер заявил, что после открытия границ Медведева вернётся в Канаду.