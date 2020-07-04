В Японии Тутберидзе назвали одним из самых «токсичных» тренеров в мире

Японский журнал Ellе раскритиковал Этери Тутберидзе за разрушительное влияние на своих учеников.

В тексте материала использован иероглиф, который переводится как «ядовитый» или «токсичный».

«Российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе давно критикуют за то, что её ученицы берут медали в раннем возрасте, ещё до возрастного изменения тела, а затем пропадают. Некоторые из этих фигуристок страдают от расстройств питания и очень рано завершают свою карьеру», — говорится в статье.

Также в список «токсичных» попали тренер бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора, который был уличён в мошенничестве, французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер и южнокорейский тренер по шорт-треку Чо Чже Бом, обвиняемые в изнасиловании подопечных.

Ранее сообщалось, что чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию Ерохов покинул группу Тутберидзе.