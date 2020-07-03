Чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию Ерохов покинул группу Тутберидзе

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Российский фигурист Алексей Ерохов объявил о своём уходе из группы отечественного тренера Этери Тутберидзе.
Чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию Ерохов покинул группу Тутберидзе
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я не хочу говорить многое, но скажу огромное человеческое спасибо этим людям, которые сделали из меня не только спортсмена, но и человека. Вы воспитали во мне спортивный характер. Я вам очень благодарен за все тёплые годы работы с вами. Но, к сожалению, в жизни бывает, что пути людей расходятся, в спорте это не исключение», — написал Ерохов в своём Instagram.

Ерохов является чемпионом мира 2018 года среди юниоров. Он занимался в группе Тутберидзе с 2011 года.

Ранее Алёна Леонова заявила, что не считает Тутберидзе фаворитом в борьбе за приз лучшему тренеру года.

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