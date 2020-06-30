Леонова не считает Тутберидзе фаворитом в борьбе за приз лучшему тренеру года

Вице-чемпионка мира — 2012 по фигурному катанию Алёна Леонова оценила номинантов на премию лучшему тренеру года по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

На почётную награду претендуют наставник двукратного чемпиона мира Натана Чена Рафаэль Арутюнян, а также Этери Тутберидзе и Брайан Орсер, работающий с россиянкой Евгенией Медведевой.

По мнению Леоновой, спортсменки Тутберидзе в минувшем сезоне «выступили очень достойно», в то время как Орсер «потихоньку приводит Женю в те кондиции, которые у неё были».

«Трудно выбрать кого-то, но, наверное, всё-таки в первую очередь стабильность — признак мастерства. Чен показывал стабильные результаты практически на каждом старте сезона. Поэтому, по моему мнению, — Арутюнян», — приводит слова Леоновой РИА Новости.

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев, напротив, считает, что лучшим тренером сезона должна стать Тутберидзе.