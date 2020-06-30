Леонова не считает Тутберидзе фаворитом в борьбе за приз лучшему тренеру года
- РИА Новости
На почётную награду претендуют наставник двукратного чемпиона мира Натана Чена Рафаэль Арутюнян, а также Этери Тутберидзе и Брайан Орсер, работающий с россиянкой Евгенией Медведевой.
По мнению Леоновой, спортсменки Тутберидзе в минувшем сезоне «выступили очень достойно», в то время как Орсер «потихоньку приводит Женю в те кондиции, которые у неё были».
«Трудно выбрать кого-то, но, наверное, всё-таки в первую очередь стабильность — признак мастерства. Чен показывал стабильные результаты практически на каждом старте сезона. Поэтому, по моему мнению, — Арутюнян», — приводит слова Леоновой РИА Новости.
Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев, напротив, считает, что лучшим тренером сезона должна стать Тутберидзе.