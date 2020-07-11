Плющенко прокомментировал признание Тутберидзе лучшим тренером года по версии ISU
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«Team Тутберидзе победила заслуженно, и это отлично. Эта команда достойна такой награды», — цитирует Плющенко РИА Новости.
На победу в номинации также претендовали американский тренер Рафаэл Арутюнян и канадец Брайан Орсер.
Тутберидзе тренирует олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову, чемпионку Европы — 2020 Алёну Косторную, двукратную чемпионку России Анну Щербакову и двукратного чемпиона страны среди юниоров Даниила Самсонова. Также она раньше работала с Александрой Трусовой, которую приводила к двум победам на ЧМ среди юниоров.
В начале мая Трусова перешла от Тутберидзе в группу Плющенко.
Ранее Тутберидзе отреагировала на присуждение ей звания лучшего тренера года по версии ISU.