Плющенко прокомментировал признание Тутберидзе лучшим тренером года по версии ISU

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал победу российского специалиста Этери Тутберидзе в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.
Плющенко прокомментировал признание Тутберидзе лучшим тренером года по версии ISU
  • Reuters

«Team Тутберидзе победила заслуженно, и это отлично. Эта команда достойна такой награды», — цитирует Плющенко РИА Новости.

На победу в номинации также претендовали американский тренер Рафаэл Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

Тутберидзе тренирует олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову, чемпионку Европы — 2020 Алёну Косторную, двукратную чемпионку России Анну Щербакову и двукратного чемпиона страны среди юниоров Даниила Самсонова. Также она раньше работала с Александрой Трусовой, которую приводила к двум победам на ЧМ среди юниоров. 

В начале мая Трусова перешла от Тутберидзе в группу Плющенко.

Ранее Тутберидзе отреагировала на присуждение ей звания лучшего тренера года по версии ISU.

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