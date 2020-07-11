Плющенко прокомментировал признание Тутберидзе лучшим тренером года по версии ISU

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал победу российского специалиста Этери Тутберидзе в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

«Team Тутберидзе победила заслуженно, и это отлично. Эта команда достойна такой награды», — цитирует Плющенко РИА Новости.

На победу в номинации также претендовали американский тренер Рафаэл Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

Тутберидзе тренирует олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову, чемпионку Европы — 2020 Алёну Косторную, двукратную чемпионку России Анну Щербакову и двукратного чемпиона страны среди юниоров Даниила Самсонова. Также она раньше работала с Александрой Трусовой, которую приводила к двум победам на ЧМ среди юниоров.

В начале мая Трусова перешла от Тутберидзе в группу Плющенко.

Ранее Тутберидзе отреагировала на присуждение ей звания лучшего тренера года по версии ISU.