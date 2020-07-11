Тутберидзе отреагировала на присуждение ей звания лучшего тренера года по версии ISU

Короткая ссылка
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала присуждение ей премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер».
Тутберидзе отреагировала на присуждение ей звания лучшего тренера года по версии ISU
  • globallookpress.com

«Я хотела бы сказать, что это большая честь — быть в этой номинации. Наша работа достаточно сложная, когда-то мы должны быть тренерами, когда-то — друзьями или учителями, отдаваться полностью работе. Конечно, мы очень рады, когда наши ученики достигают больших высот. Порой это ожидаемо, когда-то — неожиданно. Я очень уважаю двух других тренеров и желаю им всего наилучшего», — заявила Тутберидзе в видеообращении во время церемонии вручения премии, проходившей в онлайн-формате.

На победу в номинации также претендовали американский тренер Рафаэл Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная признана лучшим новичком сезона по версии ISU.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить