Тутберидзе отреагировала на присуждение ей звания лучшего тренера года по версии ISU

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала присуждение ей премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер».

«Я хотела бы сказать, что это большая честь — быть в этой номинации. Наша работа достаточно сложная, когда-то мы должны быть тренерами, когда-то — друзьями или учителями, отдаваться полностью работе. Конечно, мы очень рады, когда наши ученики достигают больших высот. Порой это ожидаемо, когда-то — неожиданно. Я очень уважаю двух других тренеров и желаю им всего наилучшего», — заявила Тутберидзе в видеообращении во время церемонии вручения премии, проходившей в онлайн-формате.

На победу в номинации также претендовали американский тренер Рафаэл Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная признана лучшим новичком сезона по версии ISU.