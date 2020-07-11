Фигуристка Косторная признана лучшим новичком сезона по версии ISU

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Российская фигуристка Алёна Косторная победила в номинации «Лучший новичок» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.
Фигуристка Косторная признана лучшим новичком сезона по версии ISU
  • Reuters

Церемония проходит в онлайн-режиме.

На победу в номинации также претендовали ещё одна россиянка — Александра Трусова — и представительница Южной Кореи Ю Ён.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз показал фрагмент новой произвольной программы Косторной.

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