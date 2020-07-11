Фигуристка Косторная признана лучшим новичком сезона по версии ISU
- Reuters
Церемония проходит в онлайн-режиме.
На победу в номинации также претендовали ещё одна россиянка — Александра Трусова — и представительница Южной Кореи Ю Ён.
В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).
Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз показал фрагмент новой произвольной программы Косторной.