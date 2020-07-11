Ягудин высказался об отсутствии Загитовой в числе номинантов ISU Skating Awards

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение об отсутствии Алины Загитовой в числе номинантов на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».
Ягудин высказался об отсутствии Загитовой в числе номинантов ISU Skating Awards
  • РИА Новости

«Самым ценным фигуристом стал Ханю, и здесь всё логично — он прошёл не один олимпийский цикл, став двукратным олимпийским чемпионом. Но с кем он конкурировал, и почему в этой номинации не было Алины Загитовой? Её отсутствие в тройке номинантов по меньшей мере вызывает смех», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Юдзуру Ханю был признан самым ценным фигуристом сезона по версии ISU.

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