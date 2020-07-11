Тутберидзе признана лучшим тренером года по версии ISU

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе одержала победу в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

Церемония проходит в онлайн-режиме.

Специалист тренирует олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову, чемпионку Европы — 2020 Алёну Косторную, двукратную чемпионку России Анну Щербакову, двукратного чемпиона страны среди юниоров Даниила Самсонова, а также она раньше работала с Александрой Трусовой, которую приводила к двум победам на ЧМ среди юниоров.

На победу в номинации также претендовали американский тренер Рафаэл Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

Ранее сообщалось, что Косторная признана лучшим новичком сезона по версии ISU.