Косторная призналась, что счастлива выиграть награду ISU Skating Awards

Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась эмоциями от своей победы в номинации «Лучший новичок» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

«Когда я попала в топ-3, это придало мне дополнительную мотивацию в тренировочном процессе и заставило быть ещё сильнее. Когда я начинала сезон, не представляла, чего способна добиться. Пыталась всегда выступать как можно лучше. Фигурное катание — это не только прыжки, зрители должны получать удовольствие от того, что они видят. Я горжусь и счастлива, что выиграла эту награду», — сказала Косторная.

На победу в номинации также претендовали ещё одна россиянка — Александра Трусова — и представительница Южной Кореи Ю Ён.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее сообщалось, что Косторная признана лучшим новичком сезона по версии ISU.