Авербух назвал абсолютно заслуженным признание Косторной лучшим новичком года по версии ISU

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Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух прокомментировал победу российской фигуристки Алёны Косторной в номинации «Лучший новичок» премии ISU Skating Awards.
Авербух назвал абсолютно заслуженным признание Косторной лучшим новичком года по версии ISU
  • РИА Новости

«Думаю, двух мнений быть не может — это абсолютно заслуженно. Алёна прекрасно шла в этом сезоне. Конечно, ничто не может компенсировать звание чемпионки мира, но это хоть как-то. Она однозначно была главным претендентом на победу на чемпионате мира, здесь всё логично. Если идти по спортивному принципу, то Косторная в этом сезоне выигрывала во всех турнирах в очной борьбе с Трусовой. И на чемпионате Европы, и в финале Гран-при. Так что никаких вопросов или обид здесь быть не может», — приводит слова Авербуха ТАСС.

На победу в номинации также претендовали ещё одна россиянка, Александра Трусова, и представительница Южной Кореи Ю Ён.

Ранее сообщалось, что Косторная прокомментировала присуждение ей премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший новичок».

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