Косторная: победа в номинации ISU показала мне, как много у меня болельщиков во всём мире

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная прокомментировала присуждение ей премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший новичок».

«Эта премия добавит мне мотивации и уверенности, я рада. Это достижение и моё, и моих тренеров. Мне очень приятно, что Этери Георгиевна Тутберидзе тоже стала победителем ISU Awards. Победа в номинации ISU показала мне, как много у меня болельщиков во всём мире. Я знала, что у меня есть большие фан-группы, есть люди, которым нравится моя работа. И теперь, уверена, их станет ещё больше», — заявила Косторная в видеообращении во время церемонии вручения премии, проходившей в онлайн-формате.

На победу в номинации также претендовали ещё одна россиянка, Александра Трусова, и представительница Южной Кореи Ю Ён.

Ранее Даниил Глейхенгауз показал фрагмент произвольной программы Косторной, с которой она будет выступать в сезоне-2020/21.