Плющенко посетовал, что ему неизвестны принципы проведения Гран-при по фигурному катанию

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Тренер Евгений Плющенко прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести Гран-при среди взрослых в сезоне-2020/21.
Плющенко посетовал, что ему неизвестны принципы проведения Гран-при по фигурному катанию
  • РИА Новости

Каждый этап пройдёт в виде национального состязания. На турнире смогут выступить спортсмены, проживающие и постоянно тренирующиеся в стране-хозяйке. Кроме того, могут быть допущены фигуристы из соседних стран при условии соблюдения правил карантина.

«Я пока не понимаю, как все эти турниры будут выглядеть. Никакой конкретики нет, ISU сам не знает до конца, как проводить Гран-при. Будут ли открыты границы? Спортсмены каких стран будут выступать? Подъедут ли на наш этап в Москве европейцы? Или представители стран ближнего зарубежья? Не известно ничего. ISU борется за проведение Гран-при, это очень здорово и радостно, но как будет выглядеть сам механизм, никто не знает», — цитирует Плющенко «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Плющенко намерен обратиться в Министерство спорта за разрешением на переход Алёны Косторной.

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