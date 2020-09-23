Рудковская отреагировала на публикацию её переписки с Загитовой

Известный продюсер Яна Рудковская подтвердила факт подлинности переписки с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, однако добавила, что опубликованные фразы вырваны из контекста и она не считает свои сообщения попыткой переманить спортсменку в академию своего мужа, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Мы с Алиной друг на друга подписаны и иногда переписываемся. Алина, к примеру, задавала вопросы и просила дать совет по японским оздоровительным методикам, которые я рекламирую. Не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном. Сообщения вырваны из общего контекста. Я не вижу там слов «тренироваться» и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону. Алина не крепостная, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя. Ни на каких соревнованиях в данный момент не заявлена. Какие вопросы? Жизнь только на фигурном катании не заканчивается. У меня есть своя версия всех переписок, но я публиковать её точно никогда и нигде не буду, поскольку я законопослушный гражданин. Надеюсь, статью 138 Уголовного Кодекса РФ штабу Тутберидзе их юристы разъяснят», — цитирует Рудковскую «Спорт-экспресс».

Статья 138 Уголовного Кодекса Российской Федерации подразумевает штраф от 80 до 300 тыс. рублей за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.

Ранее сообщалось, что Рудковская предлагала Загитовой перейти в академию Плющенко.