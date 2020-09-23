Плющенко отреагировал на публикацию переписки Рудковской и Загитовой
- РИА Новости
«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!» — написал Плющенко в своём Instagram.
Скриншот переписки Рудковской и Загитовой был опубликован на Instagram-странице группы Этери Тутберидзе, под руководством которой тренируется фигуристка.
Ранее сообщалось, что Рудковская отреагировала на публикацию её переписки с Загитовой.