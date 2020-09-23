Плющенко отреагировал на публикацию переписки Рудковской и Загитовой

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко прокомментировал публикацию переписки между его женой Яной Рудковской и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
Плющенко отреагировал на публикацию переписки Рудковской и Загитовой
  • РИА Новости

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!» — написал Плющенко в своём Instagram.

Скриншот переписки Рудковской и Загитовой был опубликован на Instagram-странице группы Этери Тутберидзе, под руководством которой тренируется фигуристка.

Ранее сообщалось, что Рудковская отреагировала на публикацию её переписки с Загитовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить