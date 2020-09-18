Жертва обстоятельств: за что РУСАДА дисквалифицировало бывшую фигуристку Сотскову на 10 лет

Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована РУСАДА на 10 лет в связи с нарушениями антидопинговых правил. Она подозревалась в подделке документов и применении запрещённого препарата во внесоревновательный период. При этом, по данным источников RT, положительную допинг-пробу участница Олимпийских игр сдала уже после того, как фактически завершила карьеру.

Бывшая российская фигуристка, участница Олимпийских игр Мария Сотскова оказалась вовлечена в допинговый скандал. Она получила дисквалификацию сроком на десять лет в связи с обвинениями в подделке медицинского документа. По данным источников RT, спортсменка не нарушала правила сознательно, так как перед событиями, которые привели к столь суровому наказанию, уже завершила свою карьеру.

Первым о проблемах фигуристки сообщил РБК. Его источники рассказали, что Сотскова пропустила три допинг-теста во внесоревновательный период в 2019 году. Обычно такое нарушение антидопинговых правил карается двухлетней дисквалификацией. Однако фигуристка якобы попыталась оправдать один из пропусков с помощью недейтвтельной справки, в связи с чем ей стало грозить отстранение на десять лет.

Вскоре ТАСС изложил более подробную версию событий. Источник агентства заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уже дисквалифицировало Сотскову на максимально возможный по её делу срок, а в её организме было обнаружено запрещённое вещество.

«Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Ситуация практически идентична той, что случилась с легкоатлетом Данилом Лысенко. Думаю, скоро должно появиться официальное решение на сайте РУСАДА. По имеющейся у меня информации, в одной из допинг-проб спортсменки также было обнаружено запрещённое вещество», — сообщил источник.

Как сообщили RT источники, в деле Сотсковой имеются такие обстоятельства, которые не позволяют однозначно упрекнуть спортсменку в грубом нарушении антидопингового кодекса. Те действия, которые легли в основу обвинения, она совершила уже после фактического ухода из спорта.

Сотскова официально объявила об окончании карьеры в июле этого года. Однако решение об этом она приняла ещё в прошлом ноябре после череды неудачных выступлений на соревнованиях. Уроженка подмосковного Реутова сообщила об этом своему тренеру Светлане Соколовской и Федерации фигурного катания на коньках России.

Какую-либо финансовую помощь на тот момент она уже перестала получать в связи с отсутствием результатов. При этом Сотсковой необходимо было также письменно уведомить о своём решении РУСАДА, но она отложила этот вопрос до конца сезона, когда должны были состояться её официальные проводы.

В РУСАДА Сотскова продолжала числиться действующей спортсменкой, и в марте этого года её навестили допинг-офицеры, чтобы взять внесоревновательную пробу. Девушка поначалу отказывалась сдавать тест и утверждала, что она уже завершила карьеру. Однако для проверявших это не стало поводом отменять визит. В конце концов Сотскова была вынуждена сделать анализ.

Впоследствии допинг-проба Сотсковой дала положительный результат на фуросемид — входящий в список запрещённых веществ диуретик. РУСАДА завело дело о нарушении антидопинговых правил, и бывшая спортсменка предоставила справку, в которой говорилось, что она принимала препарат в медицинских целях.

Однако дальнейшее разбирательство показало, что у клиники не было соответствующей лицензии для выдачи такой справки, и РУСАДА признало документ недействительным. В результате Сотскова была обвинена в подделке документов, хотя, по сути, единственным её нарушением было несвоевременное уведомление о завершении карьеры.

Сама фигуристка от общения с журналистами на данный момент воздерживается. С тех пор, как информация о её дисквалификации просочилась в СМИ, она лишь разместила пост у себя в Instagram, в котором поблагодарила всех за поддержку.

Помимо того, что Сотскова не сможет выступать на соревнованиях, в течение десяти лет ей также будет запрещено заниматься тренерской деятельностью и иметь официальные должности в фигурном катании.

По данным источников RT, девушка в любом случае не планирует связывать свою дальнейшую жизнь со спортом. Этим летом Сотскова вышла замуж за композитора Михаила Омельчука, с которым основала продюсерскую компанию, и собирается посвятить ей свою дальнейшую карьеру.

Как фигуристка Сотскова запомнилась в первую очередь своим выступлением в финале Гран-при в 2017 году, когда она выиграла серебро вслед за Алиной Загитовой. Спустя некоторое время она смогла пройти отбор на Олимпиаду в Пхёнчхане и заняла на ней восьмое место. Такой же результат покорялся ей на двух чемпионатах мира — в 2017-м и 2018-м.

На первенствах Европы тех же годов Сотскова дважды оказывалась в шаге от пьедестала. В сезоне-2018/19 результаты спортсменки резко пошли на спад, после чего ей уже не удавалось вернуться на былой уровень. Последним стартом ученицы Соколовской стал этап Гран-при во Франции в ноябре 2019-го, на котором она заняла 11-е место.