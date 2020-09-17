Фигуристка Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за подделку медицинской справки

Российская фигуристка Мария Сотскова получила длительную дисквалификацию за подделку медицинских документов.

Такое решение приняло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает ТАСС.

Сотскова является серебряным призёром финала Гран-при в сезоне-2017/18, победительницей и призёром международных турниров, серебряным и бронзовый призёром чемпионата России.

20-летняя фигуристка завершила карьеру в июле этого года.

Ранее сообщалось, что экс-фигуристку Сотскову заподозрили в нарушении антидопинговых правил.