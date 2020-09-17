Фигуристка Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за подделку медицинской справки

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Российская фигуристка Мария Сотскова получила длительную дисквалификацию за подделку медицинских документов.
Фигуристка Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за подделку медицинской справки
  • РИА Новости

Такое решение приняло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает ТАСС.

Сотскова является серебряным призёром финала Гран-при в сезоне-2017/18, победительницей и призёром международных турниров, серебряным и бронзовый призёром чемпионата России.

20-летняя фигуристка завершила карьеру в июле этого года.

Ранее сообщалось, что экс-фигуристку Сотскову заподозрили в нарушении антидопинговых правил.

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