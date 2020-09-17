Источник: экс-фигуристку Сотскову заподозрили в нарушении антидопиговых правил

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Завершившая карьеру фигуристка Мария Сотскова в качестве оправдания за три пропущенных допинг-теста за последний год предоставила недействительную справку.
Источник: экс-фигуристку Сотскову заподозрили в нарушении антидопиговых правил
  • РИА Новости

Об этом сообщает РБК-Спорт. По информации источника, Сотскова пропустила три допинг-теста с 2019 года во внесоревновательный период. В качестве оправдания предоставила справку, которая объясняла пропуски. Но она оказалась недействительной.

За пропуск трёх допинг-тестов спортсменка может быть дисквалифицирована на два года. За подделку документа ей может грозить до десяти лет дисквалификации. 

Сотскова завершила карьеру летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе не поедет на этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

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