Источник: Тутберидзе не поедет на этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани

Короткая ссылка
Тренер Этери Тутберидзе не поедет на первый в сезоне этап Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Сызрани.
Источник: Тутберидзе не поедет на этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, вместо Тутберидзе на этап отправятся Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

В Сызрани выступят две воспитанницы группы Тутберидзе — двукратная чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка Москвы Софья Акатьева.

Соревнования пройдут с 18 по 22 сентября.

Ранее стало известно, что Медведева, Самарин, Морозов и Тарасова пропустят этап КР в Сызрани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить