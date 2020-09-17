Источник: Тутберидзе не поедет на этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани

Тренер Этери Тутберидзе не поедет на первый в сезоне этап Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Сызрани.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, вместо Тутберидзе на этап отправятся Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

В Сызрани выступят две воспитанницы группы Тутберидзе — двукратная чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка Москвы Софья Акатьева.

Соревнования пройдут с 18 по 22 сентября.

Ранее стало известно, что Медведева, Самарин, Морозов и Тарасова пропустят этап КР в Сызрани.