Источник: Тутберидзе не поедет на этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, вместо Тутберидзе на этап отправятся Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.
В Сызрани выступят две воспитанницы группы Тутберидзе — двукратная чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка Москвы Софья Акатьева.
Соревнования пройдут с 18 по 22 сентября.
Ранее стало известно, что Медведева, Самарин, Морозов и Тарасова пропустят этап КР в Сызрани.