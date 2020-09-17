Ягудин: Тутберидзе прекрасно знает, что человеку в 20 лет нужны другие слова, не как в 14—15

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказал мнение, сложится ли сотрудничество фигуристки Евгении Медведевой со своим тренером Этери Тутберидзе.
Ягудин: Тутберидзе прекрасно знает, что человеку в 20 лет нужны другие слова, не как в 14—15
  • РИА Новости

«Этери Георгиевна прекрасно знает Женю, они много лет работали вместе. Это не первое их знакомство. Тутберидзе — умнейший человек, она прекрасно знает, что человеку в 20 лет нужны другие слова, не как в 14—15. Женя — самостоятельная сильная личность, она реально борется. Мы можем слышать абсолютно разные вещи, кому-то они нравятся, кому-то нет: мы ищем себя, обновляем тело. Но факт в том, что она выходит и, как бы порой плохо ни было, она сама в интервью после произвольной на контрольных прокатах призналась, что что-то ещё не готово, но она вышла и, пускай это было достаточно плохое выступление, она пробует. И надеюсь, что эта очередная проба с Этери Георгиевной даст какие-то плоды. Я искренне желаю Жене, чтобы этот переход дал дополнительный толчок и помог ей в будущем», — приводит слова Ягудина Sport24.

Российская фигуристка тренировалась под руководством канадца Брайана Орсера с 2018 по 2020 год. 16 сентября Медведева объявила, что будет работать под руководством Этери Тутберидзе, с которой тренировалась до переезда в Канаду.

Ранее сообщалось, что Ягудин не считает, что Орсер испортил Медведеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить