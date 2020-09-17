Ягудин: Тутберидзе прекрасно знает, что человеку в 20 лет нужны другие слова, не как в 14—15

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказал мнение, сложится ли сотрудничество фигуристки Евгении Медведевой со своим тренером Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна прекрасно знает Женю, они много лет работали вместе. Это не первое их знакомство. Тутберидзе — умнейший человек, она прекрасно знает, что человеку в 20 лет нужны другие слова, не как в 14—15. Женя — самостоятельная сильная личность, она реально борется. Мы можем слышать абсолютно разные вещи, кому-то они нравятся, кому-то нет: мы ищем себя, обновляем тело. Но факт в том, что она выходит и, как бы порой плохо ни было, она сама в интервью после произвольной на контрольных прокатах призналась, что что-то ещё не готово, но она вышла и, пускай это было достаточно плохое выступление, она пробует. И надеюсь, что эта очередная проба с Этери Георгиевной даст какие-то плоды. Я искренне желаю Жене, чтобы этот переход дал дополнительный толчок и помог ей в будущем», — приводит слова Ягудина Sport24.

Российская фигуристка тренировалась под руководством канадца Брайана Орсера с 2018 по 2020 год. 16 сентября Медведева объявила, что будет работать под руководством Этери Тутберидзе, с которой тренировалась до переезда в Канаду.

Ранее сообщалось, что Ягудин не считает, что Орсер испортил Медведеву.