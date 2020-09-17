Ягудин не считает, что Орсер испортил Медведеву

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал переход фигуристки Евгении Медведевой от канадского специалиста Брайана Орсера в группу Этери Тутберидзе.
Ягудин не считает, что Орсер испортил Медведеву
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Орсер не остаётся, но если сказать, что он испортил Женю, то я не соглашусь. У них была хорошая команда с Трейси Уилсон, абсолютно другой подход. Я сам жил в Северной Америке, они работают абсолютно по-другому, никто никогда особо не заставляет, если ты сам этого не хочешь. Более мягкий подход. Я очень хорошо отношусь к Жене, и мне хочется, пусть это и нереально, чтобы у каждого из наших спортсменов были удача, успехи и медали. Я хочу, чтобы этот тандем, который был очень плодотворным раньше, сработался и сейчас, чтобы были результаты», — приводит слова Ягудина Sport24.

Российская фигуристка тренировалась под руководством Орсера с 2018 по 2020 год. 16 сентября Медведева объявила, что будет работать под руководством Этери Тутберидзе, с которой тренировалась до переезда в Канаду.

Ранее сообщалось, что Медведева поблагодарила Орсера за годы совместной работы.

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