Сотскова не уведомила об окончании карьеры перед сдачей положительной допинг-пробы

Фигуристка Мария Сотскова не уведомила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) об окончании карьеры, перед тем как сдать положительную допинг-пробу, которая привела к дисквалификации на 10 лет.

Как стало известно RT, спортсменка в ноябре 2019 года приняла решение завершить карьеру, но не оформила уход из спорта официально, не уведомила об этом РУСАДА в письменном виде.

В связи с этим Сотскова продолжала оставаться в списках РУСАДА действующей спортсменкой, и в марте 2020 года у неё попытались взять внесоревновательную допинг-пробу. Спортсменка в разговоре с допинг-офицерами настаивала, что она уже завершила карьеру, но в итоге была вынуждена сделать тест, который дал положительный результат на фуросемид.

По данным RT, Сотскова предоставила справку, которая подтверждала, что она принимала препарат по медицинским показаниям, однако у клиники не оказалось лицензии на её выдачу. В связи с этим спортсменка была обвинена в подделке документов и получила дисквалификацию на 10 лет.

Ранее сообщалось, что фигуристка Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за подделку медицинской справки.