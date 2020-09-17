Бестемьянова считает, что Медведева и Тутберидзе могли поставить друг другу условия

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала возвращение фигуристки Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе от канадского специалиста Брайана Орсера.

«Медведева — большая спортсменка, вправе решать и доверять самой себе. Это мудрое решение. Наверное, были поставлены какие-то условия с одной и с другой стороны. Возвращаясь друг к другу после сложных ситуаций, люди разговаривают, выясняют что к чему. Женя — большая спортсменка, Тутберидзе — великий тренер», — приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат».

Российская фигуристка тренировалась под руководством Орсера с 2018 по 2020 год. 16 сентября Медведева объявила, что будет работать под руководством Этери Тутберидзе, с которой тренировалась до переезда в Канаду.

Ранее Алексей Ягудин высказал мнение, сложится ли сотрудничество Медведевой с Тутберидзе.