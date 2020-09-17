ISU в ближайшее время опубликует список распределения по этапам Гран-при
- Reuters
Об этом рассказал вице-президент ISU Александр Лакерник, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что не может назвать точные сроки, однако публикация списков планируется в ближайшее время.
В нынешнем сезоне этапы Гран-при в сезоне-2020/21 будут проходить в формате национальных соревнований из-за пандемии коронавируса.
Ранее в ISU ответили на призыв Плющенко разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин.