В ISU ответили на призыв Плющенко разрешить четверные прыжки в произвольной программе у женщин
- РИА Новости
«Соображение, с которым вышел Плющенко, имеет право быть рассмотренным. Но нужно понимать механику, как это происходит. Такие решения принимаются конгрессом ISU, он пройдёт в июне 2021 года. Это будет перенесенный конгресс нынешнего года, если всё будет нормально. Предложение на этот конгресс делать нужно уже сейчас. Оно должно быть поддержано техкомом, а потом поставлено на голосование на конгрессе», — сказал Лакерник ТАСС.
В настоящее время четверные прыжки в женском катании разрешены только в произвольной программе.
Ранее Авербух заявил, что Косторная предстала в достаточно сыром виде на контрольных прокатах.