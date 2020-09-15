В ISU ответили на призыв Плющенко разрешить четверные прыжки в произвольной программе у женщин

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Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что призыв двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко разрешить четверные прыжки в короткой программе в женском катании может быть рассмотрен при определенных условиях.
В ISU ответили на призыв Плющенко разрешить четверные прыжки в произвольной программе у женщин
  • РИА Новости

«Соображение, с которым вышел Плющенко, имеет право быть рассмотренным. Но нужно понимать механику, как это происходит. Такие решения принимаются конгрессом ISU, он пройдёт в июне 2021 года. Это будет перенесенный конгресс нынешнего года, если всё будет нормально. Предложение на этот конгресс делать нужно уже сейчас. Оно должно быть поддержано техкомом, а потом поставлено на голосование на конгрессе», — сказал Лакерник ТАСС.

В настоящее время четверные прыжки в женском катании разрешены только в произвольной программе.

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