Авербух: Косторная предстала в достаточно сыром виде на контрольных прокатах

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух высказал мнение о выступлении Алёны Косторной на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.

«Практически всем специалистам видно, что Алёна предстала в достаточно сыром виде. Это касается и качества не только хореографии, но и качества прыжков. Отказ от исполнения тройного акселя, едва спасённый лутц… Это не та Косторная, которая была во время победы на чемпионате Европы. Но оно, наверное, и понятно, на это есть объективные причины», — приводит слова Авербуха РИА Новости.

Косторная, перешедшая в летнее межсезонье от Этери Тутбердзе к Евгению Плющенко, представила короткую программу в первый день прокатов, но снялась со второго дня, когда должна была продемонстрировать произвольную программу.

Ранее сообщалось, что Софья Самодурова извинилась за то, что снялась с произвольной программы.