Самодурова извинилась за то, что снялась с произвольной программы

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Победительница чемпионата Европы 2019 года Софья Самодурова принесла извинения болельщикам за то, что снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России, которые проходили в Москве.
Самодурова извинилась за то, что снялась с произвольной программы
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Дорогие мои болельщики, зрители и все любители фигурного катания! Я приношу свои извинения за то, что не смогла показать вам свою произвольную программу, а ведь очень хотелось. К сожалению, не всё зависит от наших желаний! Пришлось отказаться от выступления. Я извиняюсь перед вами, перед нашей федерацией и, конечно, перед моими тренерами. Спасибо вам всем за поддержку, спасибо моим тренерам за новую меня. До встречи!» — написала Самодурова в сториз своего Instagram-аккаунта.

Самодурова выступила в короткой программе с температурой, но на следующий день из-за простуды не смогла выйти на лёд. 

Ранее Мишин рассказал о состоянии здоровья фигуристки Самодуровой, снявшейся с открытых прокатов сборной России.

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