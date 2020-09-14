Самодурова извинилась за то, что снялась с произвольной программы

Победительница чемпионата Европы 2019 года Софья Самодурова принесла извинения болельщикам за то, что снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России, которые проходили в Москве.

«Дорогие мои болельщики, зрители и все любители фигурного катания! Я приношу свои извинения за то, что не смогла показать вам свою произвольную программу, а ведь очень хотелось. К сожалению, не всё зависит от наших желаний! Пришлось отказаться от выступления. Я извиняюсь перед вами, перед нашей федерацией и, конечно, перед моими тренерами. Спасибо вам всем за поддержку, спасибо моим тренерам за новую меня. До встречи!» — написала Самодурова в сториз своего Instagram-аккаунта.

Самодурова выступила в короткой программе с температурой, но на следующий день из-за простуды не смогла выйти на лёд.

Ранее Мишин рассказал о состоянии здоровья фигуристки Самодуровой, снявшейся с открытых прокатов сборной России.