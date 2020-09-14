Мишин рассказал о состоянии здоровья фигуристки Самодуровой, снявшейся с открытых прокатов сборной России

Алексей Мишин, тренер чемпионки Европы по фигурному катанию Софьи Самодуровой, заявил, что спортсменка испытывала обычное недомогание после короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«У Самодуровой простое недомогание после лекарств перед короткой. Сейчас она в руках Романа Костомарова доделывает свою короткую программу. И лечится в Москве у врачей», — цитирует Мишина РИА Новости.

Самодурова снялась с контрольных прокатов национальной команды 13 сентября, перед показом произвольных программ.

Ранее глава ФФККР заявил, что контрольные прокаты — это не соревнования, не показательные выступления и не концерт.