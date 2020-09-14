Мишин рассказал о состоянии здоровья фигуристки Самодуровой, снявшейся с открытых прокатов сборной России
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- РИА Новости
«У Самодуровой простое недомогание после лекарств перед короткой. Сейчас она в руках Романа Костомарова доделывает свою короткую программу. И лечится в Москве у врачей», — цитирует Мишина РИА Новости.
Самодурова снялась с контрольных прокатов национальной команды 13 сентября, перед показом произвольных программ.
Ранее глава ФФККР заявил, что контрольные прокаты — это не соревнования, не показательные выступления и не концерт.