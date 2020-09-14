Мишин рассказал о состоянии здоровья фигуристки Самодуровой, снявшейся с открытых прокатов сборной России

Короткая ссылка
Алексей Мишин, тренер чемпионки Европы по фигурному катанию Софьи Самодуровой, заявил, что спортсменка испытывала обычное недомогание после короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Москве.
Мишин рассказал о состоянии здоровья фигуристки Самодуровой, снявшейся с открытых прокатов сборной России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«У Самодуровой простое недомогание после лекарств перед короткой. Сейчас она в руках Романа Костомарова доделывает свою короткую программу. И лечится в Москве у врачей», — цитирует Мишина РИА Новости.

Самодурова снялась с контрольных прокатов национальной команды 13 сентября, перед показом произвольных программ.

Ранее глава ФФККР заявил, что контрольные прокаты — это не соревнования, не показательные выступления и не концерт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить