Глава ФФККР: контрольные прокаты — это не соревнования, не показательные выступления и не концерт

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказал мнение о неучастии некоторых ведущих спортсменов в контрольных прокатах сборной России.

«Мы сделали эти прокаты публичными, и я думаю, что это неплохо. Неправильно относиться к этому как к концерту — а почему этот и тот не выступили? Для нас важна подготовка спортсменов, ну а разочарованные болельщики... Что поделать, извинимся, что не получилось. Ничего не поделаешь, это жизнь», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Он отметил, что для спортсменов важно ведь не только поставить, но и накатать их.

«Самое главное, чтобы вы поняли: прокаты — это не соревнования, не показательные выступления, не концерт. Это рабочий момент. Прокаты всегда такими были, здесь возможны любые отступления, решение всегда принимается в пользу спортсменов, потому что это не Олимпийские игры, когда кровь из носу — иди и выступай», — добавил глава ФФККР.

По разным причинам на прокатах не выступили Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а Алёна Косторная и Софья Самодурова снялись со второго дня прокатов.

Ранее Евгения Медведева призналась, что не успела подготовить произвольную программу.