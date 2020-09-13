Глава ФФККР: контрольные прокаты — это не соревнования, не показательные выступления и не концерт
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- РИА Новости
«Мы сделали эти прокаты публичными, и я думаю, что это неплохо. Неправильно относиться к этому как к концерту — а почему этот и тот не выступили? Для нас важна подготовка спортсменов, ну а разочарованные болельщики... Что поделать, извинимся, что не получилось. Ничего не поделаешь, это жизнь», — приводит слова Горшкова ТАСС.
Он отметил, что для спортсменов важно ведь не только поставить, но и накатать их.
«Самое главное, чтобы вы поняли: прокаты — это не соревнования, не показательные выступления, не концерт. Это рабочий момент. Прокаты всегда такими были, здесь возможны любые отступления, решение всегда принимается в пользу спортсменов, потому что это не Олимпийские игры, когда кровь из носу — иди и выступай», — добавил глава ФФККР.
По разным причинам на прокатах не выступили Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а Алёна Косторная и Софья Самодурова снялись со второго дня прокатов.
Ранее Евгения Медведева призналась, что не успела подготовить произвольную программу.