Медведева призналась, что не успела подготовить произвольную программу

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала собственное выступление в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.

«Я больше разочарована колесом, поскольку слетала вся хореографическая дорожка, которая была гвоздём программы. Я не переживаю за прыжки, произвольную программу не успела подготовить по ряду причин. Но всё равно решила выходить, где-то выпустила пару элементов. Не буду говорить, что за обстоятельства, но надо физическую форму поднабрать. Мне нужно чуть побольше времени, прыжки я наберу. А колесо — это полное разочарование. Нужно что-то делать с перчатками: они скользят по льду», — сказала Медведева в интервью Первому каналу.

Также фигуристка отказалась комментировать травму спины, которая могла помешать ей выступить в произвольной программе.

«Травма спины? Давайте опустим эту тему. Мне в этом году 21. Я буду рассказывать каждую свою травму — зачем, кому это надо?» — сказала Медведева.

20-летняя фигуристка упала с тройного лутца, а также сделала заход, но не стала прыгать аксель. На флипе она выполнила прыжок в один оборот. Все остальные элементы Медведева исполнила без ошибок.

Ранее Медведева трижды ошиблась в своей произвольной программе на открытых прокатах сборной России.