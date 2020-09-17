Авербух заявил, что все ждут возвращения Загитовой на лёд

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух заявил, что Алина Загитова серьёзно относится к роли ведущей телешоу, однако все ждут её появления на официальных турнирах.
Авербух заявил, что все ждут возвращения Загитовой на лёд
  • РИА Новости

«Алине непросто, но она большая умница — она учится, старается. Ей нравится этим заниматься, она ведёт над собой большую работу, относится к делу достаточно профессионально. Отсутствие Алины на прокатах стало не столь приятной новостью для зрителей. Мы все ждём её выступления на льду, но борьба в женском одиночном катании очень серьёзная», — приводит слова Авербуха РИА Новости.

Загитова, несмотря на приостановку карьеры, вошла в состав сборной России, но отказалась от выступления на контрольных прокатах национальной команды, которые пройдут 12—13 сентября в Москве.

Ранее глава ФФККР прокомментировал призыв вывести Загитову из состава сборной России.

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