Глава ФФККР прокомментировал призыв вывести Загитову из состава сборной России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, предложившей вывести Алину Загитову из состава сборной России из-за снятия с контрольных прокатов.

«Почему я должен реагировать на то, что сказала Роднина? Мало ли кто и что говорит. Шум вокруг Загитовой? Посудите сами, кто его поднимает. Высказываются все только потому, что им звонят. Задаются вопросы провокационные — у каждого своё мнение. Загитова — действующая чемпионка мира, олимпийская чемпионка. В определённых моментах к ней есть особое отношение, не вижу в этом ничего такого, она этого заслуживает», — приводит слова Горшкова Metaratings.

Приостановившая спортивную карьеру Загитова, несмотря на это, вошла в состав сборной России, но отказалась от выступления на контрольных прокатах национальной команды, которые пройдут 12—13 сентября в Москве.

Ранее Роднина заявила, что нужно рассмотреть вариант вывода Загитовой из состава сборной России.