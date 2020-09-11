Глава ФФККР прокомментировал призыв вывести Загитову из состава сборной России

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, предложившей вывести Алину Загитову из состава сборной России из-за снятия с контрольных прокатов.
Глава ФФККР прокомментировал призыв вывести Загитову из состава сборной России
  • © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
  • globallookpress.com

«Почему я должен реагировать на то, что сказала Роднина? Мало ли кто и что говорит. Шум вокруг Загитовой? Посудите сами, кто его поднимает. Высказываются все только потому, что им звонят. Задаются вопросы провокационные — у каждого своё мнение. Загитова — действующая чемпионка мира, олимпийская чемпионка. В определённых моментах к ней есть особое отношение, не вижу в этом ничего такого, она этого заслуживает», — приводит слова Горшкова Metaratings.

Приостановившая спортивную карьеру Загитова, несмотря на это, вошла в состав сборной России, но отказалась от выступления на контрольных прокатах национальной команды, которые пройдут 12—13 сентября в Москве.

Ранее Роднина заявила, что нужно рассмотреть вариант вывода Загитовой из состава сборной России.

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