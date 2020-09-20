Четверной флип Щербаковой и победа воспитанника Плющенко: чем запомнился этап КР по фигурному катанию в Сызрани

Анна Щербакова одержала безоговорочную победу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Ученица Этери Тутберидзе временно отказалась от четверного лутца, но смогла успешно заменить его флипом. В споре за второе место Анна Фролова обошла Майю Хромых. У мужчин ошибками конкурентов воспользовался воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Артём Ковалёв, хотя ему самому не удалось выступить идеально. В танцах на льду первенствовал новый дуэт Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, которому будет под силу побороться за место в сборной.

Четверной прыжок Щербаковой

Неделей ранее Анна Щербакова заставила болельщиков понервничать, упав с фирменного четверного лутца на контрольных прокатах. То, что у спортсменки не получился столь важный для неё элемент, заставляло задаться вопросом, не исчез ли он совсем из её арсенала за время карантина. Первый этап Кубка России дал чемпионке страны ещё одну возможность показать, что она может исполнять прыжки в четыре оборота.

Но сначала Щербаковой предстояло показать свою короткую программу и выиграть её, что в отсутствие Евгении Медведевой не должно было составить труда. Под новую лиричную музыку она чисто исполнила аксель, флип и каскад лутц — риттбергер, хотя в последнем прыжке был недокрут, от которого спортсмена сама поморщилась при повторном просмотре. Судьи даже наградили Щербакову двумя бонусными баллами за идеальные вращения. Поэтому итоговый результат превзошёл все ожидания — ученица Этери Тутберидз набрала 82,13 балла. В прошлом сезоне лучше выступала только Алёна Косторная с тройным акселем.

Перед произвольной программой стало известно, что Щербакова поменяла лутц на флип, но и он не получался на разминке — фигуристка упала на тренировке, пытаясь исполнить прыжок. Но во время самого проката всё обошлось. Все судьи, кроме одного, оценили четверной флип положительно, а один рефери не пожалел даже пяти баллов. Совсем без помарок обойтись не удалось, самой серьёзной ошибкой Щербаковой стал заступ на финальном каскаде. Но отдельные огрехи можно было списать на нехватку выносливости и соревновательного ритма. Ученица Тутберидзе набрала 246,40 балла, оставив ещё задел под новые четверные прыжки в будущем.

Борьба юниорок за медали

Щербакова с её четверным флипом боролась по сути сама с собой. А вот другим девушкам нужно было постараться, чтобы завоевать оставшиеся две медали и положенные к ним очки для отбора на чемпионат России.

По итогам первого дня разгорелся спор между Майей Хромых и Анной Фроловой. Двух юниорок отделили друг от друга чуть больше балла. Хромых соскочила с двойного акселя, которым открывала свою программу, но в остальном участница юниорского чемпионата мира показала себя с лучшей стороны и набрала 69,28 балла. Ошибки Фроловой не были так критичны, но неясное ребро на лутце и отсутствие либелы во вращении привели к большим потерям, и судьи дали ей 68,19 балла.

В произвольной программе Хромых должна была закрепить преимущество — для неё настало время впервые исполнить четверной сальхов, который уже получался на тренировках. Но во время прыжка 14-летнюю фигуристку повело, она не смогла совершить все обороты и упала, получив меньше баллов, чем за самое простое вращение. Неудача сбила настрой с ученицы Тутберидзе, и вся программа получилась скомканной, с ошибками на других прыжках и ещё одним падением. Хромых даже лишилась тройного флипа, так как из-за смазанного сальхова он стал третьим повторным элементом.

Фролова же никаких серьёзных огрехов не допустила. Пускай у неё были неясные рёбра на обоих лутцах, достаточно простые заходы на прыжки и вообще не очень сильный контент, но обошлось без падений и незасчитанных элементов. Воспитанница ЦСКА откаталась на положенные ей по сумме 206,01 балла, и этого с лихвой хватило, чтобы занять второе место. Хромых довольствовалась бронзой.

Первый успех «Академии Плющенко»

В мужском одиночном катании в отсутствие Александра Самарина ожидалась борьба между блеснувшим в прошлом сезоне Макаром Игнатовым и недавним вице-чемпионом мира среди юниоров Романом Савосиным. Оба вполне достойно смотрелись на контрольных прокатах и претендовали на победу.

Однако по итогам первого дня лидерство неожиданно захватил 17-летний Артём Ковалёв, воспитанник академии «Ангелы Плющенко». В отличие от конкурентов, он уже в этом сезоне имел соревновательную практику и успел выиграть Открытый чемпионат Москвы. В Сызрани юниор почти докрутил четверной сальхов и чисто исполнил тройной аксель, набрав в итоге 84,87 балла. Игнатов хотя и показал чистый четверной риттбергер, но неудачно приземлился на четверном тулупе в каскаде и завалил тройной аксель, став вторым с результатом 81,82 балла. У Савосина в плюс не пошёл ни один прыжковый элемент.

В произвольной программе Ковалёв себя так здорово не проявил. В своём выступлении под музыку Queen он упал на одном четверном сальхове и сделал «бабочку» на втором. Не удавалось справиться также с тройным акселем, и даже за одно из вращений было снижение.

Итоговый результат 229,39 балла вряд ли должен был стать победным, однако у соперников дела обстояли ещё хуже. Игнатов упал и на четверном флипе, и на четверном тулупе, после которого должен был быть каскад. Во второй половине программы не получился тройной лутц, так что третье место стало для него ещё удачным итогом. Савосин смог приземлиться на всех трёх четверных прыжках, но на каждом судьи фиксировали недокруты, а тройной аксель у недавнего юниора не получился совсем. Ковалёв принёс «Академии Плющенко» первую заметную победу в мужском катании, хотя сам выступил далеко от идеала.

Удачный дебют нового дуэта

Первый этап Кубка России открыл новую перспективную танцевальную пару, которая сможет бороться за место в сборной. Победу на соревнованиях одержали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, для которых это был первый совместный турнир. При этом они лишь на балл обошли катающихся гораздо дольше вместе Аннабель Морозов и Андрея Багина.

Весной бронзовый призёр чемпионата России Базин остался без партнёрши — из-за проблем со спиной Софье Евдокимовой пришлось завершить карьеру. На замену ей быстро нашлась Елизавета Худайбердиева, вице-чемпионка мира 2019 года среди юниоров, для которой выступление с опытным партнёром — шанс сразу заявить о себе во взрослом катании.

Уже в ритм-танце Худайбердиева и Базин приятно удивили судей, набрав 78,19 балла. На последнем чемпионате России такой результат позволил бы им войти в тройку. В произвольном танце пара тоже выступила так, словно уже несколько лет катается вместе. Только за две дорожки шагов они не получили максимальные уровни, к остальным элементам претензий не было. Правда, за саму программу Худайбердиева и Базин получили меньше баллов, чем Морозов и Багин, но по сумме двух прокатов дуэт из Московской и Самарской областей стал лучшим.