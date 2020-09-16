Источник: Медведева снялась с этапа Кубка России в Сызрани

Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева снялась с первого этапа Кубка России, который пройдёт в Сызрани.

РИА Новости

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Об этом сообщает Sport24. Этап должен пройти с 18 по 22 сентября. Помимо Медведевой, из фигуристок сборной России на нём должны выступить Анна Щербакова и Ксения Синицына. Ранее Орсер объяснил природу хронической травмы спины Медведевой.