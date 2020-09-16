Орсер объяснил природу хронической травмы спины Медведевой

Канадский специалист Брайан Орсер, ранее работавший с российской фигуристкой Евгенией Медведевой, рассказал, что могло спровоцировать обострение хронической травмы спины у спортсменки.

«Из того, что мне известно доподлинно, Женю периодически беспокоит хроническая травма спины, которая случилась не сегодня и не вчера, а гораздо раньше. Думаю, нынешнее обострение произошло из-за слишком активной работы над вращениями в позиции бильман. Ко мне в группу Женя пришла в своё время, уже имея проблему со спиной, и по её рассказам я понял, что с болью в позвоночнике Медведевой приходилось бороться на протяжении всего олимпийского сезона. Когда случается обострение (а в случае хронических травм это неизбежно), приходится делать перерыв в тренировках, выполнять множество всевозможных процедур, а затем начинать работу над многими вещами заново», — рассказал Орсер RT.

Также канадский специалист считает, что стресс мог помешать Медведевой хорошо выступить на контрольных прокатах сборной России.

«Тренировки на домашнем катке — это совсем не то же самое, что прокат программы на большом стадионе перед зрителями, особенно если мероприятие имеет для фигуриста большое значение. Для Медведевой открытые прокаты были очень важны, я знаю это точно», — добавил Орсер.

Ранее Орсер высказался об уходе Медведевой к Тутберидзе.