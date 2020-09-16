Орсер об уходе Медведевой к Тутберидзе: я не спрашивал, чьё именно это было решение

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Брайан Орсер, бывший наставник российской фигуристки Евгении Медведевой, заявил, что не интересовался, почему спортсменка решила вернуться к Этери Тутберидзе.
Орсер об уходе Медведевой к Тутберидзе: я не спрашивал, чьё именно это было решение
  • РИА Новости

«Я не спрашивал, чьё именно это было решение. Посоветовала ли это Медведевой в ФФККР, с руководителями которой Женя обсуждала своё будущее, или же она обсуждала свои планы напрямую с Этери. Не уверен, что мне важно это знать, и что я хотел бы это знать. Но я очень дорожу теми отношениями, которые сложились у нас с Медведевой за время совместной работы. Они очень искренние, очень доверительные. Я на 100% уверен, что Женей сейчас движет лишь одно: она очень хочет кататься и ей нужен тренер. В том разговоре, о котором я сказал в начале нашей беседы, мы пришли к общему заключению: не случись пандемии, которая оказалась гораздо более серьёзной бедой, нежели всем нам казалось вначале, мы бы никогда не стали обсуждать ту тему, которую обсуждаем сейчас», — заявил Орсер RT.

Медведева тренировалась под руководством канадца с 2018 по 2020 год.

Ранее Тутберидзе выразила мнение, что Медведева психологически надломлена.

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