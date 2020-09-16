Тутберидзе: мне кажется, Медведева психологически надломлена

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Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала возвращение к ней в группу чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой.
Тутберидзе: мне кажется, Медведева психологически надломлена
  • РИА Новости

«Кто ей может помочь, как не мы? Конечно, мы будем делать максимум возможного. Всё-таки 11 с половиной лет, которые она каталась у нас, не прошли бесследно. Мне почему-то кажется, что она и психологически надломлена. Хочется ей помочь обрести и физическую форму на льду, и чтобы она чувствовала себя комфортнее», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Медведева тренировалась под руководством Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 16 сентября 2020 года российская фигуристка вернулась обратно к своему тренеру.

Ранее Медведева заявила, что между ними с Тутберидзе всё хорошо.

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