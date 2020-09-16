Медведева: мы поговорили с Тутберидзе, сейчас между нами всё хорошо

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала своё возвращение в группу известного тренера Этери Тутберидзе, с которой работала до 2018 года.

«Я думала, что мне будет где-то неловко, некомфортно, но на самом деле дискомфорта нет. Наверное, потому что я здесь провела большую часть своей жизни. В целом ничего не изменилось, но всё немножечко по-другому. С Этери Георгиевной мы поговорили, и сейчас между нами всё хорошо. Я считаю, что это здорово, рано или поздно это должно было случиться», — заявила Медведева в эфире Первого канала.

После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Медведева перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и тренировалась в Торонто.

Ранее Орсер рассказал о проблеме, с которой они с Медведевой не сумели справиться.