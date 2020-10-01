Загитова не заявлена на этапы Гран-при в сезоне-2020/21

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова не была заявлена на этапы серии Гран-при в сезоне-2020/21.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал распределение спортсменов по этапам Гран-при по фигурному катанию. Загитовой в списках не оказалось.

На этапе Гран-при России, который состоится с 20 по 22 ноября, есть два вакантных места, которые могут занять фигуристки сборной России.

13 декабря 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время Загитова является одной из ведущих телевизионного шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова показала видео из гримёрки «Ледникового периода».