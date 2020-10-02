Загитова обратилась к своим болельщикам с просьбой не переживать за неё

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к своим болельщикам с просьбой не переживать за неё.
Загитова обратилась к своим болельщикам с просьбой не переживать за неё
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Знаю, что болельщики за меня очень переживают. Сейчас я начала активно вести свой аккаунт в Instagram, чтобы они знали, что происходит в моей жизни. Не переживайте, у меня всё хорошо! Как и раньше, радуюсь жизни. Сейчас только появилось ещё что-то, помимо фигурного катания. У меня ничего не изменилось. Просто добавились новые занятия, репетиторы. Я развиваюсь не только в спорте», — сказала Загитова в интервью Первому каналу.

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира и первенстве Европы. В прошлом сезоне она приостановила карьеру, а в сентябре отказалась выступать на контрольных прокатах сборной России. 

Ранее Загитова призналась, что ей непросто вживаться в роль ведущей «Ледникового периода».

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