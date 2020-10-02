Загитова призналась, что ей непросто вживаться в роль ведущей «Ледникового периода»

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Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова призналась, что пересматривает прошлые сезоны телевизионного шоу «Ледниковый период», чтобы лучше вжиться в роль ведущей этого проекта.
Загитова призналась, что ей непросто вживаться в роль ведущей «Ледникового периода»
  • РИА Новости

«Могу сказать, что это очень тяжело. Совершенно новая, но интересная роль для меня. Благодарна Илье Авербуху, который дал мне возможность попробовать себя в новом качестве. В детстве я не смотрела «Ледниковый период», но в последние пару лет начала следить за проектом. Сейчас, чтобы вжиться в роль ведущей и понимать концепцию шоу, я смотрю все прошлые сезоны», — призналась Загитова в интервью Первому каналу. 

18-летняя фигуристка ведёт очередной сезон телешоу вместе с чемпионом Олимпиады-2002 Алексеем Ягудиным. 

Ранее сообщалось, что Загитова не заявлена на этапы Гран-при в сезоне-2020/21.

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