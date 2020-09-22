«Пришло время открывать новую страницу жизни»: фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Елена Радионова, не принимавшая участия в международных соревнованиях с 2017-го, официально объявила о завершении карьеры в возрасте 21 года. Девушка призналась, что намерена открыть новую страницу своей жизни. По её словам, она поняла, что хочет уйти из профессионального спорта, после серьёзного гормонального сбоя, который привёл к резкому набору веса. Президент ФФКР Александр Горшков заявил, что призёр чемпионатов Европы и мира многое сделала для российского фигурного катания, а известный тренер Татьяна Тарасова предположила, что из Радионовой может получиться хороший хореограф.

«Сказала себе: или ты занимаешься этим хорошо, или прекращай совсем»

О завершении карьеры в возрасте 21 года бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова сообщила днём во вторник. Спортсменка обратилась к своим подписчикам со специальным постом в Instagram. В нём она заявила о желании «открыть новую страницу в жизни». Также она поблагодарила болельщиков и тренеров, с которыми работала по ходу карьеры.

«Фигурное катание навсегда останется в моём сердце. Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт. Я скучаю по всей нашей большой фигурнокатательной семье! Это было нереально крутое время, которое я буду вспоминать только с любовью и трепетом», — написала Радионова.

В завершение девушка пообещала не отдаляться от фигурного катания и отметила, что хочет попробовать себя в новом амплуа и передать свой богатый опыт молодому поколению.

«Открываю для себя новую главу жизни, которая будет не менее увлекательной и интересной. Я вас очень люблю», — добавила Радионова.

Чуть позже бронзовый призёр чемпионата мира, не выходившая на лёд в рамках крупных турниров с декабря 2017-го, подробнее рассказала о причинах, побудивших её повесить коньки на гвозь. По словам Елены, она окончательно поняла, что закончит со спортом после контрольных прокатов в 2018-м.

«Первые мысли меня посещали, когда не отобралась на Олимпиаду того же года. Но подумала, что постолимпийский год всегда очень непредсказуемый. Съездила на Art On Ice, набрала хорошую форму под конец сезона, поставили хорошие программы, жизнь наладилась. Но межсезонье вышло безумно тяжёлым и абсолютно смазанным. Я сказала себе: или ты занимаешься этим хорошо, или прекращай совсем», — приводит слова спортсменки «Р-Спорт».

Радионова призналась, что главной причиной, побудившей её закончить карьеру, стал серьёзный гормональный сбой, из-за которого она набрала вес. В определённый момент по этой причине чемпионку Универсиады даже перестали пускать на каток, поскольку она могла получить травму.

Летом 2018-го Радионова в последний раз попыталась набрать форму и даже приняла участие в этапе Кубка России в Йошкар-Оле, но сумела откатать лишь короткую программу.

«Я настолько себя измотала, что после ни разу не пожалела, что бросила фигурное катание. Так мне всё это надоело. По-моему, я выжала из себя максимум», — добавила Радионова.

В октябре 2018-го россиянка ещё была заявлена на два этапа Гран-при, но снялась с обоих. Тем не менее о завершении карьеры объявлять уроженка Москвы не торопилась.

«Мне нужно было время, чтобы фигуристка выветрилась из меня и созрел другой человек с другими целями, который со спокойной душой мог сказать: это действительно конец», — объяснила Радионова.

По словам фигуристки, в настоящий момент она увлечена хореографией и буквально живёт ею. Возможно, Елена после окончания карьеры найдёт себя именно в этой стезе.

Было в интервью с Радионовой и несколько других любопытных моментов. Например, она призналась, что в подростковом возрасте хотела удалить рёбра, чтобы иметь более узкую талию. Также Елена отметила, что с уважением относится к Яне Рудковской, Ольге Бузовой и Наталье Водяновой как к женщинам, которые сделали сами себя.

Рассказала теперь уже экс-фигуристка и о своих отношениях с футболистом ЦСКА Константином Кучаевым, которые длятся уже несколько лет. По словам Радионовой, полузащитник молодёжной сборной России стал её первым молодым человеком.

«Нам с Костей легче в том плане, что я понимаю, что такое усталость после тренировок и что такое состояние спортсмена перед игрой и после игры. А бывает, другим девочкам хочется прежде всего погулять со своим футболистом, а ему в этот момент нужен покой», — подчеркнула Радионова.

«Радионова сделала очень многое для нашего фигурного катания»

Завершение Радионовой карьеры вызвало серьёзный резонанс в мире российского фигурного катания. Так, президент федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков пожелал ей удачи в дальнейших начинаниях.

«Лена Радионова — это спортсменка, которая была в первых рядах наших девочек, начавших активно отвоёвывать и завоёвывать лидирующие позиции. Это талантливая спортсменка, которая сделала очень многое для нашего фигурного катания. Хочу пожелать Лене удачи в её дальнейших планах и начинаниях», — заявил функционер.

А тренер Радионовой Елена Буянова назвала её «идеалом женского одиночного катания». Помимо этого, специалист предположила, что Радионова способна хорошо ставить программы.

«Она очень тонко чувствует музыку, поэтому я очень рада, что Елена осталась с нами в ЦСКА в качестве постановщика программ. У неё это хорошо получается. Я хотела бы, чтобы она продолжала в данном направлении развиваться, знаю, что у неё это точно получится, и её талант постановщика поможет раскрыть многих спортсменов», — отметила тренер.

Поддержала Буянову и другой известный специалист, а также комментатор Татьяна Тарасова. По её словам, Радионова должна стать хорошим хореографом.

«Мне кажется, такие люди нам нужны. Видите, как в Канаде ничего не пропадает, Ше-Линн Бурн уже работает на самом высшем уровне. Лучший хореограф мира. А почему тогда у Леночки не получится? У нее всё должно получиться», — подытожила Тарасова.

Наконец, хореограф и постановщик программ Илья Авербух, который также сотрудничал с Радионовой, назвал её катание очень красивым.

«Лена блестяще смотрится в ледовых шоу. Хочется, чтобы она нашла себя в жизни. Это очень талантливый, одухотворённый и одарённый человек. У меня от работы с Леной остались только светлые воспоминания. Желаю ей всего самого хорошего», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».

А двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков выразил сожаление, что этап взросления Радионовой не пришёлся на Олимпийские игры.

Две медали чемпионатов мира и нереализованная олимпийская мечта

21-летняя Радионова, действительно, часто оставалась в тени главных звёзд сборной России, Юлии Липницкой, Аделины Сотниковой, Елизаветы Туктамышевой, Евгении Медведевой. Карьера Елены пришлась на взлёт целого ряда очень сильных российских фигуристок. В результате москвичка так и не сумела выступить на Олимпийских играх.

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Тем не менее катание Радионовой всегда было узнаваемо, а сама она пользовалась заслуженной любовью болельщиков. Пик карьеры Елены пришёлся на 2015 год, когда она завоевала медали на чемпионатах Европы и мира. На первенстве планеты в Шанхае она уступила лишь Туктамышевой и Сатоко Мияхаре. Причём после короткой программы росиянка шла второй, но неудачно выступила в произвольной и пропустила вперёд японку.

На ЧЕ в Стокгольме сложилась похожая ситуация, только короткую программу Радионова завершила первой. В результате её менее чем на балл опередила всё та же Туктамышева.

Спустя год на ЧЕ в Братиславе Елена вновь осталась второй. На этот раз её обошла стремительно набирающая силу Медведева. При этом Радионова откатала свои программы чисто, а Евгения выиграла с падением за счёт сложности. На ЧМ же Елена стала лишь шестой.

Последним полноценным годом карьеры для неё стал 2017-й, когда призёр первенства планеты выступила на двух этапах Гран-при и даже стала третьей в Пекине. А уже спустя год Буянова сообщила о проблемах подопечной со здоровьем.