Фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова объявила о завершении спортивной карьеры.

«Сейчас я наконец готова сказать то, что так долго не решалась. Возможно, для кого-то это будет не новость, но всё-таки хочу сказать об этом официально! Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни», — написала Радионова в своём Instagram.

Она поблагодарила всех, кто её поддерживал на протяжении карьеры.

«Фигурное катание навсегда останется в моём сердце. Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт. Я скучаю по всей нашей большой фигурнокатательной семье! Это было нереально крутое время, которое я буду вспоминать только с любовью и трепетом. Наконец пришло время идти дальше, покорять новые высоты, которые будут не менее интересны! Обещаю не отдаляться от фигурного катания», — добавила 21-летняя фигуристка.

Радионова является первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании — 2013 и 2014 годов.

На взрослом уровне в её активе серебро чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронза чемпионата мира 2015 года, а также две серебряные награды командных чемпионатов мира 2015 и 2017 годов.

Она стала чемпионкой России в 2015 году, серебряный призёром в 2013 и 2016 годах и бронзовым призёром в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Сергей Воронов объявил о завершении карьеры.