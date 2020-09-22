Фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова объявила о завершении спортивной карьеры.
Фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры
  • © lenok_radionova
  • Instagram

«Сейчас я наконец готова сказать то, что так долго не решалась. Возможно, для кого-то это будет не новость, но всё-таки хочу сказать об этом официально! Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни», — написала Радионова в своём Instagram.

Она поблагодарила всех, кто её поддерживал на протяжении карьеры.

«Фигурное катание навсегда останется в моём сердце. Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт. Я скучаю по всей нашей большой фигурнокатательной семье! Это было нереально крутое время, которое я буду вспоминать только с любовью и трепетом. Наконец пришло время идти дальше, покорять новые высоты, которые будут не менее интересны! Обещаю не отдаляться от фигурного катания», — добавила 21-летняя фигуристка.

Радионова является первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании — 2013 и 2014 годов.

На взрослом уровне в её активе серебро чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронза чемпионата мира 2015 года, а также две серебряные награды командных чемпионатов мира 2015 и 2017 годов.

Она стала чемпионкой России в 2015 году, серебряный призёром в 2013 и 2016 годах и бронзовым призёром в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Сергей Воронов объявил о завершении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить