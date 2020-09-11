Фигурист Воронов объявил о завершении карьеры

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Российский фигурист Сергей Воронов, выступавший в мужском одиночном катании, объявил о завершении спортивной карьеры.
Фигурист Воронов объявил о завершении карьеры
  • РИА Новости

«Мой долгий путь как спортсмена подошёл к завершению. Спасибо за это незабываемое время. Время двигаться дальше», — написал Воронов в своём Instagram.

В послужном списке 33-летнего фигуриста серебро и бронза чемпионатов Европы, бронза в финале Гран-при сезона-2014/15, серебро командного чемпионата мира. В активе Воронова также две победы на чемпионатах России и по одной на этапе Гран-при в Японии, Finlandia Trophy и мемориале Ондрея Непелы.

Ранее сообщалось, что глава ФФККР прокомментировал призыв вывести Алину Загитову из состава сборной России.

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