Фигурист Воронов объявил о завершении карьеры
- РИА Новости
«Мой долгий путь как спортсмена подошёл к завершению. Спасибо за это незабываемое время. Время двигаться дальше», — написал Воронов в своём Instagram.
В послужном списке 33-летнего фигуриста серебро и бронза чемпионатов Европы, бронза в финале Гран-при сезона-2014/15, серебро командного чемпионата мира. В активе Воронова также две победы на чемпионатах России и по одной на этапе Гран-при в Японии, Finlandia Trophy и мемориале Ондрея Непелы.
Ранее сообщалось, что глава ФФККР прокомментировал призыв вывести Алину Загитову из состава сборной России.