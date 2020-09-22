Радионова объяснила уход из фигурного катания гормональным сбоем

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Фигуристка Елена Радионова, объявившая 22 сентября о завершении карьеры, раскрыла причины своего решения.
Радионова объяснила уход из фигурного катания гормональным сбоем
  • РИА Новости

По словам бронзового призёра чемпионата мира 2015 года, ей пришлось оставить лёд из-за гормонального сбоя. Причём Радионова поняла необходимость завершить выступления ещё после контрольных прокатов в 2018 году.

«Гормональный сбой, с которым я не могла справиться. Меня мало кто понимал. Я очень сильно поправилась. Жёсткая диета не помогла бы, я была в состоянии, которым нельзя было управлять, а можно было только переждать его. Организму необходимо было время, чтобы нормализовать свою работу. Я вставала на коньки и чувствовала, что это не я, а потом меня и вовсе перестали пускать на лёд из-за веса. Психологически я была подавлена», — цитирует Радионову «Р-Спорт».

По её словам, позже она дала себе ещё один шанс, попыталась набрать форму и «завести» свой организм, но ей по-прежнему было некомфортно.

«Каждый день стресс, истерики. Это был ад. Я поехала на этап Кубка России в Йошкар-Олу, откатала короткую и поняла, что произвольную не осилю. Я настолько себя измотала, что после ни разу не пожалела, что бросила фигурное катание. Так мне всё это надоело. По-моему, я выжала из себя максимум», — резюмировала Радионова.

Ранее об уходе спортсменки высказался Максим Траньков.

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