Траньков считает, что Радионова могла добиться большего в фигурном катании

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о решении Елены Радионовой завершить карьеру.
Траньков считает, что Радионова могла добиться большего в фигурном катании
  • РИА Новости

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года и двукратная вице-чемпионка Европы уходит из спорта в возрасте 21 года.

По словам Транькова, он знал об уходе Радионовой ещё два года назад.

«Это не сюрприз. Очень скептически отношусь к необходимости объявлять о завершении карьеры. Понимаю, что это надо федерации фигурного катания. Каждый решает сам, объявлять или нет. Я, например, этого не делал. Лена в своё время была очень яркой спортсменкой. К сожалению, её этап взросления не попал на Олимпиаду. Всего, чего могла, Радионова не сказала», — приводит слова Транькова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что фигуристка Дарья Садкова отныне будет работать под руководством Этери Тутберидзе.

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