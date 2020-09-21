Фигуристка Садкова перешла в группу Тутберидзе

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Российская фигуристка Дарья Садкова отныне будет работать под руководством Этери Тутберидзе.
Фигуристка Садкова перешла в группу Тутберидзе
  • РИА Новости

21 сентября Садкову на короткую программу этапа Кубка России в категории кандидатов в мастера спорта в Сызрани выводили тренеры группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

«Даша перешла недели три назад», — цитирует ТАСС другого фигуриста группы Тутберидзе, Всеволода Князева.

Садкова, родившаяся в 2008 году, ранее тренировалась в Йошкар-Оле у Дмитрия Иванова. 

Ранее директор «Самбо-70» заявил, что Тутберидзе всегда была готова вернуть Медведеву.

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