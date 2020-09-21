Директор «Самбо-70»: Тутберидзе всегда была готова вернуть Медведеву

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возвращении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

«Тутберидзе всегда была готова вернуть Медведеву. Ну что такое Канада для Жени? Чужая земля. Она до мозга костей москвичка, и Жанна, её мама, такая же. Она двукратная чемпионка мира, личность. Такие люди никогда не будут жаловаться», — цитирует Лайшева РИА Новости.

Также директор рассказал о характере самой Тутберидзе.

«У Этери Тутберидзе нет упёртости, она дипломат и тонкий человек, очень талантливая рабочая лошадка. У неё, естественно, не хватает нервной энергии, чтобы заниматься политикой. Человеку некогда заниматься политикой, когда ты талантливый практик. Она очень ранима, её нельзя обижать. С нашей стороны для неё нужно создавать условия, чтобы она производила таких гениальных детей», — добавил Лайшев.

Ранее сообщалось, как в России отреагировали на переход Медведевой от Орсера к Тутберидзе.